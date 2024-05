Cristi Borcea are nouă copii FOTO facebook

Mircea Rednic poate fi noul antrenor al lui Dinamo București, dacă planul ambițios pus la cale de Nicolae Badea, Ion Țiriac și Cristi Borcea va fi concretizat.

Fostul patron al lui Dinamo spune că Rednic este un dinamovist pur-sânge și poate fi cel mai potrivit antrenor pentru Dinamo.

„Când l-am ales pe Rednic mi-au plecat trei acționari. Rednic e prima opțiune de antrenor pentru Dinamo, dar nu este problema mea sau a noastră, ci a conducătorilor care o să fie. Nea Mitică îl aduce pe Mircea Lucescu în secunda 1 și ne strânge imediat.

Eu și nea Mitică poate suntem contestați, dar cele mai mari rezultate au fost când Mitică Dragomir a condus LPF și eram câte trei echipe în cupele europene și una direct în Champions League.

Cristi Borcea are un plan măreț pentru relansarea lui Dinamo, club carea scăpat de retrogradare.

„Eu vreau Dinamo să facă fuziune cu echipa de liga a patra. Sunt foarte mulţi dinamovişti care mă sună şi ştiu vremurile când luam ce voiam şi ne băteam cu oricine. Mi-au spus să vin că ne bucurăm că scăpăm de retrogradare.

Mi-a ajuns aproape 25 de ani, în care, la vârsta de 41 de ani mi-am făcut operaţie pe cord deschis, două divorţuri, am stat cinci ani şi jumătate, nu mai sunt eu în măsură. Aşa le-am vorbit şi am spus-o. Singurul care ar fi să ne adune pe toţi şi să facă un buget de 20 de milioane de euro…

Cei care sunt acum să rămână şi ei cu 10%, Renovatio sunt foarte serioşi, domnul Badea, Cohn, Niro, toţi vin cu câte 1 milion şi 500.000 de euro pe an. Deci 1 milion pe 10%, plus 500.000 de euro pe an, sunt 15 milioane. Cu drepturi tv, sponsori, ai sări de 20 de milioane”, a declarat Borcea la Fanatik.