Ce face Cristi Borcea în fiecare seară. Valentina Pelinel l-a dat de gol

Cristi Borcea trăiește o a doua tinerețe alături de Valentin Pelinel, cel care i-a devenit cea de-a treia soție.

Părinții a trei copii, Borcea și Pelinel trăiesc liniștiți, schimbarea fiind evidentă în stilul de viața fostului acționat de la Dinamo.

„Investim în noi și în familia noastră, așa cum e normal să fie. E respect de sine să ai grijă de sănătatea ta și de felul cum arăți. Eu ratez oricând cu plăcere o ieșire în oraș în favoarea orei de aerobic, iar Cristi oricât de mult muncește zilnic, seara e la sală.

Fac sport zilnic în cursul săptămânii când sunt în București cu prietena mea, Luminița Nicolescu. Și uneori yoga. Mă ajută la mobilitate, respirație, deconectare de la orice stress. Am avut și câteva kilogame în plus acum vreo 15 ani. Cam 5-6 mai mult decât acum. Acum am 64, e greutatea mea ideală. Cristi face sală, aleargă pe bandă, dar și forță. Suntem ambițioși”, a dezvăluit Valentina Pelinel, pentru Cancan.

„Din punct de vedere alimentar, nu evităm nimic, dar menținem un echilibru. Ne facem toate poftele. Din când în când mâncăm și cartofi prăjiți cu brânză rasă și roșii… Eu sunt cu covrigii, merdenelele și gogoșile. Lui Cristi îi plac dulciurile. Dar și când exagerăm, trecem pe pește, salate și sucuri. Asta e ideea, să menții un echilibru. Să mănânci e una din bucuriile vieții și merită orice efort”, a mai spus Valentina Pelinel.

