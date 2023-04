Boris Becker, despre viața în închisoare: ”Lupţi în fiecare zi pentru supravieţuire”

Fostul mare campion al tenisului, germanul Boris Becker, a afirmat că îşi construieşte „al treilea capitol” din viaţa sa după eliberarea din închisoare.

Germanul în vârstă de 55 de ani şi-a ispăşit opt luni din pedeapsa sa de doi ani şi jumătate pentru că a ascuns active şi împrumuturi în valoare de 2,5 milioane de lire sterline pentru a evita plata datoriilor. A fost eliberat în decembrie şi ulterior a fost deportat din Marea Britanie.

"De obicei sunt bun în al cincilea set - am câştigat primele două seturi, le-am pierdut pe următoarele două şi plănuiesc să-l câştig pe ăsta", a spus el pentru 5 Live Breakfast.

Câştigătorul a şase Grand Slam-uri la simplu, el a fost "catapultat" spre celebritate în 1985 când s-a impus la Wimbledon la doar 17 ani, dar a fost găsit vinovat de patru acuzaţii conform Legii insolvenţei în aprilie anul trecut.

Cazul său a fost centrat pe falimentul din iunie 2017, rezultat dintr-un împrumut neplătit de peste 3 milioane de lire sterline pe proprietatea sa de lux din Mallorca, Spania.

Vorbind înainte de lansarea unui nou documentar TV despre viaţa şi cariera sa, Becker a spus: „Nu cred că a existat un manual scris despre cum să te comporţi, ce să faci şi cum să-ţi trăieşti viaţa când câştigi la Wimbledon la 17 ani. Faima şi averea de după au fost lucruri noi. Evident că nu am studiat niciodată afaceri, nu am studiat niciodată finanţele şi, după cariera mea în tenis, am luat câteva decizii probabil prost sfătuit, dar din nou a fost decizia mea", a spus el.

După condamnare, Becker şi-a petrecut primele săptămâni de detenţie la închisoarea Wandsworth din sud-vestul Londrei, înainte de a-şi petrece cea mai mare parte a pedepsei la închisoarea Huntercombe din Oxfordshire.

„Cine spune că viaţa în închisoare nu este grea şi nu este dificilă, cred că minte.. Am fost înconjurat de criminali, de traficanţi de droguri, de violatori, de traficanţi de persoane, de criminali periculoşi. Lupţi în fiecare zi pentru supravieţuire. Imediat trebuie să te înconjori de băieţii duri, aşa cum i-aş numi eu, pentru că ai nevoie de protecţie", a subliniat el.

Becker a spus că a fi un jucător de tenis legendar nu a contat deloc cât a fost în închisoare.

„Dacă crezi că eşti mai bun decât toţi ceilalţi, atunci pierzi”, a spus el.

„În interior nu contează că am fost tenismen, singura monedă pe care o avem înăuntru este caracterul şi personalitatea noastră. Gata, nu ai altceva. Nu ai prieteni la început, eşti literalmente pe cont propriu şi asta este partea grea, trebuie să te uiţi cu adevărat în interiorul tău despre calităţile şi punctele tale tari, dar şi slăbiciunile tale", a precizat Becker.

După eliberare, Becker a fost deportat în Germania şi nu va avea voie să se întoarcă pe teritoriul Marii Britanii până în octombrie 2024.

„Mi-e dor de Londra, mi-e foarte dor de Wimbledon şi nu voi merge acolo anul acesta. Sunt norocos că pot fi pe picioarele mele, niciunul dintre partenerii mei nu m-a lăsat să mă las, m-au primit acasă. Când eşti jos, iar ultimii cinci, şase ani au fost foarte grei pentru mine, afli cu adevărat cine este cu tine şi cine nu este cu tine”, a menţionat el.

Vorbind despre modul în care a fost primit de oameni de la eliberare, el a spus: „Nimeni nu este perfect, inclusiv eu şi am acceptat toate acestea. Am ieşit acum trei luni şi jumătate şi sunt din nou foarte impresionat de primirea pe care am primit-o de la fani, de la oameni de pe stradă de la oameni care au urmărit puţin povestea”.

Fostul expert BBC spune că a dialogat cu BBC despre a fi parte din acoperirea sa de la Wimbledon în viitor. „Le-am spus că nu mă pot întoarce anul viitor. Dacă mi se permite să mă întorc, voi da un telefon şi voi întreba dacă mă vor înapoi în echipă, cu siguranţă mi-ar plăcea, dar nu este decizia mea."

Becker crede că a învăţat lecţii valoroase din timpul petrecut în închisoare.

„Nu m-am gândit niciodată la 17 ani că voi fi încarcerat la 54”, a spus el.

„Dacă m-a umilit ceva, cu siguranţă m-a făcut să realizez că, indiferent dacă te numeşti Boris Becker sau Paul Smith, dacă încalci legea, eşti condamnat şi eşti încarcerat, asta este valabil pentru toată lumea. Nu m-am aşteptat niciodată la bine şi cu siguranţă nu m-am aşteptat la rău, dar sunt un supravieţuitor, sunt dur, am primit loviturile, încarcerarea, dar am luat şi gloria. şi asta m-a făcut un om mai puternic, mai bun. Prin deciziile mele în viitor, puteţi vedea dacă am învăţat din asta sau nu", a adăugat el.