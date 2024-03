Boris Becker se implică în conflictul Simona Halep și Caroline Wozniacki

Simona Halep a fost învinsă de spaniola Paula Badosa (locul 80 WTA), scor 1-6, 6-4, 6-3, în primul tur la Miami Open şi după o oră şi 58 de minute de joc.

Aceasta a fost prima partidă jucată de Halep după 569 de zile şi după ce a fost depistată pozitiv şi suspendată.

Fosta adversară a Simonei Halep din finala Australian Open, daneza Caroline Wozniacki, a declarat că cei care au fost prinși dopați nu ar trebui să primească invitații la turnee.

Halep a fost întrebată despre subiect la conferința de presă.

Jurnalist: „Caroline Wozniacki a fost aici mai devreme și a spus că nu crede că oamenii scoși din joc din motivele pentru care ai fost tu ar trebui să primească invitații la turnee. Mă întreb care este reacția ta la asta?”

Simona: „Da, dar de ce? Nu am făcut nimic rău. Nu am trișat. Nu m-am dopat. Deci e mai bine dacă citim decizia de la TAS că era un supliment contaminat, nu era doping. Nu am avut niciodată de-a face cu dopajul. Nu m-am dopat niciodată, așa că nu sunt un trișor. Mulțumesc turneului că mi-a dat wild card și că am posibilitatea de a juca într-un turneu atât de mare. A fost grozav să mă întorc.

Boris Becker a urmărit conflictul dintre cele două sportive și a postat, pe contul său de pe platforma X, fostă Twitter, 4 cuvinte, în limba engleză: "We love ya Simo! (n.r. Te iubim, Simo!)", ca semn de susținere pentru jucătoarea noastră.

