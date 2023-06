Boris Johnson s-a angajat la un tabloid britanic după ce a pierdut funcția de premier. Promite să dezvăluie informații ”complet necenzurate” VIDEO

Fostul premier britanic Boris Johnson se va alătura unui tabloid din poziția de editorialist, potrivit The Guardian.

Fostul premier va lucra pentru Daily Mail, a anunțat vineri, 16 iunie, publicația britanică.

”Suntem încântați să anunțăm că Boris Johnson va fi noul nostru editorialist. Faimos ca fiind unul dintre cei mai ageri și mai originali scriitori din breaslă, editorialele lui Boris vor apărea în Daily Mail în fiecare sâmbătă (...)”, a scris publicația britanică.

Johnson a transmis, într-un clip video publicat pe Twitter, că tot ce va publica va fi ”complet necenzurat”. El a glumit spunând că va ”vorbi cât se va putea de puțin de politică”. ”Voi scrie exact lucrurile pe care le gândesc”, a adăugat Johnson.

📰 We are delighted to announce Boris Johnson as our new columnist

Famed as one of the wittiest and most original writers in the business, Boris’s column will appear in the Daily Mail every Saturday and you’ll be able to get a preview on MailOnline and The Mail+ on Fridays pic.twitter.com/76uETBRmnF