Boris Johnson rămâne popular în Ucraina, Kievul spunând că acesta a arătat cel mai mult sprijin pentru țară în războiul cu Rusia.

Mikhailo Podoliak, un consilier al Biroului Președintelui Ucrainei Volodimir Zelenski, a transmis joi, 7 iulie, că Johnson a fost primul lider care a vizitat Kievul în timpul conflictului în curs „în ciuda atacurilor cu rachete”.

El a scris pe Twitter: „Mulțumesc lui Boris Johnson pentru că și-a dat seama de amenințarea monstrului rus și pentru că a fost mereu în fruntea sprijinirii Ucrainei”.

To be a leader – to call 🇷🇺 evil a evil and to take responsibility in the hardest times. To be a leader – to be the first to arrive in Kyiv, despite missile attacks. Thanks @BorisJohnson for realizing the threat of RF monster and always being at the forefront of supporting 🇺🇦. pic.twitter.com/vIuXVjUbzG