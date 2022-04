Boris Johnson și Volodimir Zelenski s-au plimbat prin centrul Ucrainei: ”Așa arată democrația și curajul” VIDEO

Ministerul Apărării din Ucraina a publicat imagini cu premierul Marii Britanii, Boris Johnson, şi cu preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, care se plimbă prin Kiev şi stau de vorbă cu oamenii.

”Aşa arată democraţia. Aşa arată curajul”, au transmis oficialii de la Kiev.

Prime Minister Boris Johnson has met Ukrainian president Volodymyr Zelenskyy on a surprise visit to Kyiv. Full story: https://t.co/Cd8NSOrhs4 pic.twitter.com/DruQ0HvaGg — Sky News (@SkyNews) April 9, 2022

Şi premierul britanic a postat imagini cu deplasarea prin Kiev alături de un mesaj de apreciere: ”Ucrainenii au curajul unui leu. Preşedintele Zelenski a dat răcnetul acestui leu. Regatul Unit este de neclintit alături de poporul ucrainean”.

"Together with our partners, we will intensify sanctions against #Russia every week. We will not limit ourselves to asset freezes or sanctions against oligarchs. We will affect Russia's ability to use its energy resources," said Boris Johnson during the meeting with Zelenskyy. pic.twitter.com/JpYr4dvKta — NEXTA (@nexta_tv) April 9, 2022

Ministerul Apărării din Ucraina a publicat, sâmbătă seară, imagini de la vizita premierului Boris Johnson la Kiev.

”S-au plimbat prin centrul Kievului şi au vorbit cu oamenii obişnuiţi. Aşa arată democraţia. Aşa arată curajul. Aşa arată prietenia adevărată între popoare şi între naţiuni”, este mesajul transmis de minister, pe contul de Twitter.

În clipul de peste 2 minute, cei doi oficiali se plimbă prin capitala Ucrainei, iar la un moment dat Boris Johnson dă mână cu un bărbat care-i mulţumeşte pentru ajutor, spune că este foare bucuros să-l întâlnească şi se declară un iubitor al Marii Britanii.

At a handshake distance. @BorisJohnson and @ZelenskyyUa walked through the center of Kyiv and talked to ordinary Kyivans. This is what democracy looks like. This is what courage looks like. This is what true friendship between peoples and between nations looks like. pic.twitter.com/ZcdL6NqNp2 — Defence of Ukraine (@DefenceU) April 9, 2022

”Mă bucur foarte mult să vă întâlnesc. A fost un privilegiu pentru noi să vă ajutăm. Aveţi un preşedinte remarcabil, domnul Zelenski, a făcut o treabă uimitoare. Ne dorim să continuăm să sprijinim populaţia Ucrainei, pentru atâta timp cât va fi necesar”, a afirmat Boris Johnson.

Johnson şi Zelenski trec printre oameni, pe o stradă din Kiev, iar în jurul lor se văd inclusiv baricade. Cei doi salută oamenii pe lângă care trec şi le fac cu mâna.

Ukraine has a new symbol of its invincibility. On the viral photo of a destroyed house in #Borodyanka, Kyiv region, with a kitchen cabinet still hanging on a bare wall, one can see a majolica figurine of a rooster. @BorisJohnson has been presented today with this invincible bird. pic.twitter.com/vRlZhLRW4g — zaborona_media (@zaborona_media) April 9, 2022

Pe durata deplasării, cei doi oficiali au fost însoţiţi de mai mulţi militari înarmaţi.