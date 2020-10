Boris Johnson: A sosit momentul sa ne pregatim pentru esecul incheierii unui acord post-Brexit cu UE

La summitul european de joi UE a transmis Londrei un ultimatum, cerandu-i sa cedeze in principalele puncte divergente, in caz contrar odata cu incheierea tranzitiei post-Brexit, la 1 ianuarie 2021, va vedea o ruptura a legaturilor sale cu blocul comunitar."Devine clar ca UE nu doreste genul de acord incheiat cu Canada pe care l-am cerut initial (...) Ei vor sa ne poata controla in continuare libertatea legislativa, pescuitul, intr-o maniera care este evident inacceptabila pentru o tara independenta", a spus vineri premierul Johnson intr-o declaratie televizata."Am tras concluzia ca trebuie sa ne pregatim pentru 1 ianuarie cu aranjamente mai degraba de genul celor cu Australia , bazate pe principiile comertului liber global. Daca nu va exista o schimbare fundamentala de abordare din partea UE, vom merge catre solutia australiana. Si trebuie sa o facem cu mare incredere", a precizat seful executivului britanic, referindu-se aparent la regulile minimaliste ale Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC)."Asadar, a sosit momentul pentru mediul nostru de afaceri sa se pregateasca, pentru transportatori sa se pregateasca si pentru calatori sa se pregateasca", a indicat Johnson.Pe ansamblu, Bruxellesul doreste un acord extins care sa cuprinda si norme ale UE privind concurenta, mediul sau fiscalitatea, in timp ce Londra doreste doar un acord clasic de liber schimb, dupa modelul celui incheiat de UE cu Canada. Dosarul pescuitului continua sa fie unul dintre principalele obstacole in apropierea pozitiilor; reprezentantii britanici ai acestui sector se impotrivesc mentinerii accesului pescarilor europeni in apele britanice.Negocierile au fost complicate si mai mult de un proiect de lege privind piata interna promovat de guvernul britanic in vederea mentinerii integritatii pietei britanice si despre care Comisia Europeana avertizeaza ca incalca protocolul privind Irlanda de Nord din acordul de retragere din UE convenit intre Bruxelles si Londra.