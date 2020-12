Boris Johnson: Regatul Unit va fi deschis, generos si orientat spre exterior. Este un moment incredibil

"Este un moment incredibil. Avem libertatea in mainile noastre si depinde de noi sa profitam la maximum", a spus Boris Johnson in discursul rostit cu prilejul Anului Nou.Regatul Unit iese joi noapte de pe orbita Uniunii Europene, intorcand spatele unei relatii tumultoase de 48 de ani cu proiectul european si pasind in viitorul nesigur al Brexit -ului care va influenta destinele poporului britanic generatii la rand de acum incolo, scrie Reuters intr-un comentariu.Practic, Brexit-ul se produce la miezul noptii la Bruxelles , la ora locala (si GMT) 23:00 la Londra, acesta fiind momentul in care Regatul Unit incheie de facto perioada de tranzitie care a continuat dupa ce Londra a parasit in mod oficial blocul comunitar la 31 ianuarie.