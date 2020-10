Brexit: Regatul Unit ar putea "trai foarte bine" cu un no-deal, considera Boris Johnson

Regatul Unit a iesit oficial din UE pe 31 ianuarie, dar continua sa aplice regulile europene pana la 31 decembrie. In lipsa unui acord comercial pana la aceasta data, numai regulile Organizatiei Mondiale ale Comertului (OMC) si taxele sale vamale se vor mai aplica, cu potentiale consecinte dezastruoase pentru o economie britanica deja fragilizata de pandemia de noul coronavirus."Nu vreau in mod special sa ajungem la o relatie precum cea cu Australia sau bazata pe regulile OMC, dar putem trai foarte bine cu asta", a declarat duminica Boris Jonhson intr-un interviu pentru BBC. "Cred ca putem prospera puternic in aceste circumstante", a adaugat el.Aceasta declaratie intervine in contextul in care liderul conservator s-a pus de acord sambata cu presedinta Comisiei Comisiei Europene Ursula von der Leyen pentru ca Londra si Bruxeelles sa-si intensifice negocierile, care au ramas in impas dupa o noua sesiune de discutii in aceasta saptamana, in pofida unui calendar tot mai strans.Boris Johnson a fixat de altfel data viitorului summit UE de la 15 octombrie drept termen-limita pentru a se ajunge la un acord, in timp ce europenii isi acorda ragaz pana la sfarsitul lunii.Prim-ministrul britanic crede ca inca este posibil ca cele doua parti sa ajunga la un compromis, dar a subliniat ca totusi raman "diferite probleme de solutionat"."Uniunea European trebuie sa inteleaga ca suntem pe deplin seriosi in privinta necesitatii de a ne controla propriile legi si reglementari", a avertizat el, aratandu-se ferm in privinta zonelor de pescuit britanice, un punct problematic al negocierilor.Calendarul reluarii negocierilor este inca incert, negociatorul britanic David Frost semnaland sambata pe Twitter ca acestea "vor incepe imediat ce va fi posibil saptamana viitoare"