Brexit: Regatul Unit preia ''controlul deplin'' de la UE la 1 ianuarie, anunta premierul Boris Johnson

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

"Aceasta tara nu doar a parasit Uniunea Europeana, dar la 1 ianuarie ne vom relua controlul integral asupra banilor nostri, asupra frontierelor noastre si asupra legilor noastre", a declarat Johnson in parlament, repetand o formula care l-a ajutat sa castige alegerile anul trecut.Runda de negocieri desfasurata saptamana trecuta intre Uniunea Europeana si Londra, ultima programata, nu a reusit sa solutioneze toate problemele ramase in suspensie.Principalele divergente sunt legate de solicitarea Bruxellesului ca in schimbul unui acord de comert liber - fara cote si taxe vamale - Regatul Unit sa aplice in continuare unele dintre normele blocului comunitar, pentru a evita o posibila concurenta neloiala din partea britanicilor pe piata europeana. Un dosar sensibil este si cel referitor la pescuit.Regatul Unit a parasit oficial Uniunea Europeana la 31 ianuarie acest an, la cateva zile dupa semnarea Acordului de retragere care includea conditiile despartirii.Tara a intrat de atunci intr-o perioada de tranzitie, pana la 31 decembrie 2020, timp in care va continua sa aplice regulile europene. Bruxellesul si Londra profita de acest lucru pentru a negocia un acord privind viitoarea lor relatie, in special legatura comerciala, cu speranta ca ar putea intra in vigoare la 1 ianuarie 2021.Daca un asemenea acord nu este convenit, viitoarea relatie comerciala dintre UE si Regatul Unit va fi guvernata de regulile Organizatiei Mondiale a Comertului.