Londra ameninta ca nu va continua negocierile post-Brexit, atat timp cat UE nu o trateaza de la egal la egal

"Incercam sa incheiem un acord" cu privire la viitoarea relatie comerciala intre cele doua parti, insa UE "trebuie sa negocieze cu noi ca stat suveran", a subliniat la Sky News Nadhim Zahawi."Atat timp cat voi nu spuneti foarte clar ca sunteti pregatiti sa negociati cu noi de la egal la egal, ca si cu un stat suveran, nu serveste la nimic sa spuneti din varful buzelor << vom intensifica >> negocierile", a denuntat el.Dupa ce cele doua tabere s-au acuzat reciproc in weekend de un eventual esec al negocierilor, iar negociatorul-sef UE al Brexitului Michel Barnier si omologul sau britanic David Frost au acceptat sa lucreze la texte juridice - o cerere a Londrei - in vederea relansarii negocierilor.Cele doua parti au evocat luni o zi "constructiva".Pe de alta parte, Londra a reiterat luni ca reluarea negocierilor comerciale post- Brexit cu UE "nu are sens" daca Cei 27 nu-si schimba pozitia, declarandu-se totodata deschisa unei "intensificari" propuse de Bruxelles, relateaza AFP.Summitul UE de saptamana trecuta "nu a lasat nicio baza in vederea gasirii unui acord", a apreciat in Parlament ministrul de stat Michael Gove, insarcinat cu coordonarea actiunii guvernamentale."Nu are niciun sens sa continuam sa negociem. Atat timp cat UE isi mentine pozitia, asemenea discutii nu au niciun sens", a subliniat el.Gove a declarat insa ca "saluta" declaratiile lui Michel Barnier, care s-a declarat, intr-un mesaj postat peTwitter, "disponibil la o intensificare a discutiilor (...) privind baza textelor juridice"."Evident, trebuie sa ne asiguram ca lucram pe baza intensificarii pe care o propun ei", a declarat Michael Gove."Eu prefer sa privesc viitorul cu optimism decat sa ma uit in urma cu furie", a adugat numarul doi in Guvernul lui Boris Johnson Negocierile comerciale, deja tensionate, s-au tensionat si mai mult joi, cand Cei 27, reuniti in summit, au cerut concesii Londrei si au anuntat ca vor sa continue negoierile in vederea incheierii unui acord de liber-schimb pana la sfarsitul anului, cand reglementarile europene inceteaza sa se mai aplice in regatul Unit.Boris Johnson aprecia vineri ca negocierile "s-au terminat" in cazul in care UE nu-si "schimba in mod fundamental" abordarea.