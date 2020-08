Londra spera sa incheie rapid un acord comercial cu Japonia, inspirat de acordul UE-Japonia

"Realizam progrese bune si speram ca negocierile sa se incheie in curand", a declarat el presei.Toshimitsu Motegi se inttlneste in cadrul acestei vizite, in perioada 5-8 august, la Londra, cu omologul sau britanic Dominic Raab si cu ministrul Comertului Liz Truss.Negocieri intre Londra si Tokyo se inspira din acordul semnat in 2018 de catre Uniunea Europeana (UE) cu Japonia, care a liberalizat schimburile la aproape toate produsele si a scazut cu 10% taxele vamale impuse de UE importurilor de masini japoneze.Japonia vrea sa incheie un acord cu Marea Britanie in aceasta vara, pentru ca acesta sa intre in vigoare in ianuarie.Regatul Unit a parasit in mod oficial UE la 31 ianuarie, insa respecta reglementarile europene pana la sfarsitul lui 2020, perioada in care isi negociaza viitoarea relatie cu Uniunea.