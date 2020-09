Marea Britanie: Boris Johnson, acuzat de conservatori de "dezordine, debandada, rebeliune"

"DOGMATIC"

AMENINTAREA SUNAK

La fel ca toti liderii mondiali, Boris Johnson este supus unei incercari dure de catre pandemie, insa reintensificarea acesteia in Regatul Unit - cea mai indoliata tara din Europa, cu aproape 42.000 de morti - si temeri cu privire la o iesire din UE fara acord ("no deal") la 31 decembrie au semanat o revolta in randul colegilor sai conservatori, care il acuza ca guverneaza prin diktate.Pandemia justifica masurile de urgenta, insa Guvernul a avut suficient timp sa se pregateasca in vederea vietii in afara UE.Dar Boris Johnson a ales sa puna in discutie Acordul Brexitului cu Bruxellesul printr-un proiect de lege care permite o retusare a anumitor dispozitii ale tratatului, o intorsatura care incalca dreptul international si a provocat o rebeliune in cadrul Partidului Conservator (Tory).Guvernul a reusit sa calmeze nemultumirea, atenuandu-si proiectul, insa acesta da in continuare Parlamentului dreptul sa modifice acodul incheiat cu UE.In contextul in care "Bojo" dispune de o majoritate confortabila de 80 de mandate in Camera Comunelor, intre 40 si 60 de conservatori ameninta sa nu adopte prin vot o prelungire a puterilor exceptionale acordate Guvernului in vederea gestionarii pandemiei.Este vorba despre o schimbare radicala a atmosferei fata de anul trecut, cand Johnson a fost sustinut de liderul Partidului Consevator inainte sa obtina o victorie istorica in alegerile legislative din decembrie.Pentru prima oara de cand Johnson a ajuns la putere, un sondaj crediteaza, duminica, Partidul Laburist (Labour, opozitie) pe primul loc - cu trei puncte inaintea Tories.Conservatorii l-au ales pe Johnson, insa nu pentru ca il considerau potrivit sa fie un "bun premier", declara pentru AFP profesorul de politica Tim Bale de la Queen Mary University of London, ci "pentru ca voiau cu orice pret sa castige alegerile".Cu speranta ca el va intra pana la urma in acest rol, "ei se tem in prezent ca nu este deloc cazul", considera el.Inclusiv presa britanica, care-i este de obicei larg favorabila, ii reporseaza ultimele hotarari.Boris Johnson prezideaza "dezordinea, debandada, rebeliunea, razgandirea si confuzia", denunta acerb The Spectator, o publicatie careia i-a fost redactor-sef.Unii conservatori au mers pana la a-si exprima ingrijorarea fata de efectele pe termen lung ale noului coronavirus - din cauza caruia premierul aproape ca a murit in aprilie -, care i-ar fi alterat capacitatile."Indiferent care este cauza, el a devenit dogmatic si opus dezbaterii", apreciaza tabloidul Daily Mail."El nu mai este apt sa fie premier si ar trebui sa se retraga imediat ce se termina Brexitul", transeaza intr-un editorial, in The Spectator, Toby Young, un sustinator fervent al lui Johnson.Concomitent, popularitatea tanarului sau ministru al Finantelor Rishi Sunak, in varsta de 40 de ani, este in continua crestere.Prin intermediul unor masuri inventive menite sa sustina economia impotriva SARS-CoV-2, Sunak si-a atras atat simpatia publicului, cat si a deputatilor conservatori, prin faptul ca vrea sa dea prioritate relansarii economiei si nu izolarii si proclama ca britanicii ar trebui sa invete "sa traiasca fara frica"."Se vorbeste despre domnul Sunak ca despre un premier la putere", se delecteaza foarte conservatorul Daily Telegraph, care vede, cu toate acestea, posibile consecinte dure, atunci cand va trebui sa dea socoteala pentru masurile costisitoare.Boris Johnson are de furca si cu cresterea popularitatii noului lider al opozitiei laburiste Keir Starmer, care-i da de furca in sesiunile de interpelare a Guvernului.O remobilizare a Partidului Conservator este o sarcina cu atat mai dura, cu cat pandemia il priveaza de un contact direct cu trupele -Congresul anual al formatiunii se desfasoara online de la 3 la 6 octombrie.O revenire in gratie ar fi dificila, de asemenea, daca nu reuseste sa semneze un acord de liber-schimb cu UE pana la sfarsitul anului.Lipsa de incisivitate a premierului britanic poate ca are a face cu lenta sa vindecare de covid-19 sau cu faptul ca este un proaspat tata, apreciaza unii comentatori."Este, poate, mai ales pentru ca ocupa o functie care este cu mult deasupra capacitatilor sale", transeaza Tim Bale.