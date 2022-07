Doi miniștri britanici au demisionat din cauză că nu mai au încredere în Boris Johnson

Miniştrii britanici ai Sănătăţii Sajid Javid şi Finanţelor Rishi Sunak au demisionat marţi, 5 iulie, din posturi şi anunţă că nu mai au ”încredere” în Boris Johnson la conducerea regatului Unit.

Sajid Javid şi-a anunţat demisia marţi, subliniind că nu mai are încredere în premierul Boris Johnson, în urma unei serii de scandaluri care au afectat Guvernul.

În scrisoarea demisiei, pe care a publicat-o pe Twitter, el declară este ”este clar, pentru mine, că situaţia nu se va schimba în timpul leadeshipului dumneavoastră, iar dumneavoastră mi-aţi pierdut astfel încrederea”.

Ulterior, ministrul britanic al Finanţelor Rishi Sunak şi-a anunţat şi el demisia.

”Publicul aşteaptă în mod legitim ca Guvernul să fie condus în mod competent şi serios”, subliniază el în scrisoarea demisie, publicată tot pe Twtter.

The public rightly expect government to be conducted properly, competently and seriously.

I recognise this may be my last ministerial job, but I believe these standards are worth fighting for and that is why I am resigning.

My letter to the Prime Minister below. pic.twitter.com/vZ1APB1ik1