Joi, 16 Octombrie 2025, ora 19:00
Inteligența artificială nu a corupt doar milioane de oameni cu avantajele pe care le oferă, ci și un fost premier celebru. Acesta a recunoscut că a folosit ChatGPT pentru a scrie mai multe cărți. "E fantastic", a spus el.

Nici măcar fostul prim-ministru al Marii Britanii și artizanul Brexit-ului, Boris Johnson, nu a putut scăpa din ghearele tentante ale inteligenței artificiale, scrie Politico.

Fostul premier britanic și-a exprimat dragostea pentru tehnologie și a lăudat modelul de limbaj de mari dimensiuni ChatGPT... pe care l-a lăudat.

„Îmi place inteligența artificială. Îmi place ChatGPT. Îl iubesc!”, a declarat Johnson pentru Al Arabiya English. „ChatGPT este, sincer, fantastic!”

Fostul premier, care a studiat opere clasice la Oxford, nu se limitează la a pune întrebări pe platforma lui Sam Altman.

„Scriu diverse cărți. Doar îl folosesc. Doar pun întrebări”, a recunoscut Johnson. „Știi răspunsul, dar ChatGPT spune mereu: Oh, întrebările tale sunt inteligente. Ești genial. Ești excelent. Ai o asemenea perspicacitate.”

Memoriile lui Johnson, „Unleashed”, au fost publicate anul trecut și sunt pline de dezvăluiri uimitoare.

„Îmi place. Văd o mare promisiune în această tehnologie, pentru că suntem cu toții simpli. Suntem ființe umane.”

Fostul premier, care a condus Marea Britanie în timpul pandemiei de Covid-19, a declarat că inteligența artificială ar putea reduce drastic costurile guvernamentale și ar putea economisi bani pentru contribuabili.

Johnson, care a demisionat din funcția de parlamentar în 2023 din cauza acuzațiilor că ar fi indus în eroare, în mod conștient, parlamentul cu privire la petrecerile care au încălcat regulile legate de Covid-19, ținute pe Downing Street, nu a exclus o revenire politică.

„Statistic, orice se poate întâmpla. Apa poate curge în sus? Este puțin probabil. Vreau ca partidul meu să revină și să se organizeze. Aceasta este cea mai bună soluție.”

Conservatorii, conduși în prezent de Kemi Badenoch, sunt în dificultate în sondajele de opinie după o înfrângere zdrobitoare la alegerile generale de anul trecut.

