Magnat de presă, girant pentru Boris Johnson. De ce avea nevoie fostul premier de aproape un milion de euro

Preşedintele BBC, Richard Sharp, l-a ajutat pe fostul premier Boris Johnson să obţină garanţii pentru un credit de aproape 800.000 de lire sterline (911.000 euro) cu numai câteva săptămâni înainte ca Johnson, care era pe atunci şef al guvernului, să-l recomande pentru funcţia de conducere la postul public britanic, a dezvăluit duminică The Sunday Times, citat de EFE.

Sharp, fost director la banca Goldman Sachs şi consilier al lui Johnson pe vremea când acesta deţinea funcţia de primar al Londrei, l-a prezentat milionarului canadian Sam Blyth pe Simon Case, care era pe atunci secretar al cabinetului, pentru a discuta chestiunea creditului, scrie ziarul britanic.

Atât Sharp, cât şi Blyth participaseră la o cină la sfârşitul anului 2020 în care au analizat mai multe formule pentru a acoperi cheltuielile lui Johnson, căruia nu-i ajungea salariul de prim-ministru, de circa 165.000 de lire sterline, sau 188.000 euro.

Fostul lider conservator, care are şapte copii cu trei femei diferite, era nevoit să plătească pensie alimentară după ce divorţase la începutul acelui an şi îşi redecora reşedinţa oficială din Downing Street.

Blyth s-a oferit să le fie girant atât premierului de la acea vreme, Boris Johnson, cât şi actualului preşedinte al BBC, Richard Sharp, care a acţionat ca intermediar, cu toate că nu a menţionat acest aspect atunci când şi-a depus candidatura pentru şefia BBC care implică declararea oricărui "conflict de interese".

"Nu există conflict pentru că nu am făcut altceva decât să-l pun în legătură, la cererea sa, pe domnul Blyth cu secretarul cabinetului şi nu am fost implicat în vreun alt mod", a declarat preşedintele BBC pentru The Sunday Times.

Un purtător de cuvânt al fostului premier a declarat la rândul său pentru ziarul britanic că "Richard Sharp nu a oferit niciodată niciun fel de consiliere financiară lui Boris Johnson, şi nici Johnson nu i-a cerut niciun fel de consiliere financiară".

