Boris Johnson a fost oficial desemnat premier: Vom iesi din UE in 31 octombrie, fara indoiala

Dupa ce Regina Elisabeta a II-a l-a desemnat oficial, Boris Johnson si-a preluat, miercuri, mandatul de prim-ministru al Regatului Unit, afirmand ca Brexitul va deveni efectiv, fara indoiala, in 31 octombrie.

"Regina l-a primit in audienta pe onorabilul Boris Johnson in aceasta dupa-amiaza si i-a cerut sa formeze o noua administratie", a anuntat Buckingham Palace.

"Domnul Johnson a acceptat oferta Maiestatii Sale si i-a sarutat mana dupa investirea ca prim-ministru si Prim Lord al Trezoreriei", a adaugat sursa citata.

"Oamenii care pariaza impotriva Marii Britanii isi vor pierde camasile de pe ei pentru ca vom restabili increderea in democratie si vom indeplini promisiunile repetate ale parlamentului catre popor si vom iesi din UE pe 31 octombrie, fara conditii", a sous Johnson, in primul discurs de dupa investire.

"Sunt convins ca putem obtine un acord de Brexit", a adaugat el.

Masina fostului primar al Londrei a fost blocata in drumul spre Palatul Buckingham o scurta perioada - mai putin de un minut - de militanti ai Greenpeace care incercau sa traga un semnal de alarma privind incalzirea climatica formand un lant uman.

Grupul format in principal din protestatare imbracate in rosu si-a unit mainile de-a curmezisul drumului in timp ce alti participanti la protest au desfasurat un banner cu mesajul "Climate Emergency" incercand sa opreasca trecerea masinii lui Boris Johnson insotita de o escorta a politiei.

Masina in care se afla viitorul prim-ministru a reusit sa-i ocoleasca si a ajuns la Palatul Buckingham putin mai tarziu.

Greanpeace a precizat ca a organizat protestul pentru a face apel la Johnson sa actioneze impotriva schimbarii climatice.

Inaintea lui Johnson a venit la Palatul Buckingham premierul la final de mandat Theresa May pentru a-si prezenta oficial demisia.

"Prioritatea imediata a lui Boris Johnson va fi sa puna in practica un Brexit care sa functioneze pentru intregul Regat Unit", a declarat premierul demisionar in ultimul sau discurs in aceasta calitate, sustinut in fata resedintei din Downing Street 10, alaturi de sotul sau

