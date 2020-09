Premierul britanic Boris Johnson acuza UE ca il ameninta cu o blocada alimentara, in cazul frontierei comerciale in Marea Irlandei

Guvernul lui Boris Johnson a anuntat in aceasta saptamana ca planuieste sa ignore legea internationala incalcand partial tratatul de retragere semnat in ianuarie, cand Regatul Unit a parasit blocul comunitar, afirmand ca are nevoie de o lege noua pentru a proteja comertul liber intre cele patru natiuni care formeaza Regatul Unit.Decizia a degradat relatiile dintre Londra si Bruxelles si a crescut probabilitatea ca negocierile comerciale dintre Regatul Unit si UE sa esueze si sa nu se ajunga la niciun acord inainte de incheierea perioadei de tranzitie post- Brexit la sfarsitul lui decembrie.Intr-un articol in Daily Telegraph, Johnson a scris ca a devenit "nelinistit" in ultimele saptamani ca UE este posibil sa fie inteles gresit termenii acordului de divort, care includ un protocol privind Irlanda de Nord menit sa previna revenirea unei frontiere fizice intre provincia britanica si Republica Irlanda."Acum auzim ca, daca nu suntem de acord cu termenii UE, atunci UE va folosi o interpretare extrema a protocolului privind Irlanda de Nord pentru a impune o frontiera comerciala deplina in Marea Irlandei", a scris Johnson in Daily Telegraph."Ni se spune ca UE nu doar ca va impune taxe vamale pe bunurile transportate din Marea Britanie in Irlanda de Nord, dar si ca este posibil sa opreasca transportul de produse alimentare din Marea Britanie spre Irlanda de Nord", a continuat el.Premierul britanic a apreciat ca pozitia UE reprezinta un risc atat pentru Regatul Unit, cat si pentru pacea in Irlanda de Nord, unde Acordul din Vinerea Mare din 1993 a pus capat unui numar de 30 de ani de violenta sectara."Trebuie sa protejam Regatul Unit de dezastru si de aceea am conceput o plasa de siguranta legala - in Legea privind piata interna din Regatul Unit - pentru a ne clarifica pozitia si a lamuri incoerentele", a mai scris Johnson."Asa ca hai sa punem capat oricarei potentiale neintelegeri. Sa inlaturam acest pericol din insasi structura Regatului Unit. Haideti sa facem UE sa renunte la aceste amenintari", a conchis el.