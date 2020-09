Boris Johnson ii indeamna pe britanici la ''duritate'' pentru a evita o a doua ''cocoasa'' si a se putea bucura de Craciun: Dromader sau camila?

"Deci am putea opri a doua cocoasa a dromaderului, am putea aplatiza a doua cocoasa. Dromader sau camila? Nu-mi mai aduc aminte daca dromaderul sau camila are doua cocoase. Hmmm. Verificati", a declarat premierul pentru tabloidul The Sun.Dromaderul sau camila africana are o singura cocoasa, iar camila asiatica, sau bactriana, are doua, mentioneaza dpa.In martie, la inceputurile pandemiei, Boris Johnson se angajase sa "aplatizeze sombrero-ul", celebra palarie mexicana, referindu-se tot la reprezentarile grafice ale evolutiei acesteia, aminteste AFP.Premierul britanic a facut totodata apel la concetateni sa respecte interdictia de a forma grupuri mai mari de sase persoane, inclusiv copii, atat in interior cat si in exterior, valabila in Anglia. Celelalte membre ale Regatului Unit decid propriile reguli sanitare.Johnson a subliniat ca vrea sa evite un nou lockdown, care ar avea efecte devastatoare pentru mediul de afaceri si economia deja slabita, dar a precizat ca se are in vedere reintroducerea unor restrictii privind programul pub-urilor din Anglia.Numarul infectarilor raportate cu noul coronavirus in Marea Britanie , in crestere in ultimele saptamani, a fost de aproape 4000 miercuri, numarul total de contaminari incepand din martie ajungand la 378.000, cu peste 41.500 de decese asociate, cel mai ridicat bilant din Europa.