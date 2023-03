Boris Johnson se reface bine si deja "isi transmite instructiunile guvernului"

Prim-ministrul britanic Boris Johnson "se reface bine" dupa ce a suferit de COVID-19 si isi transmite instructiunile guvernului, a declarat duminica un ministru de stat, in contextul in care guvernul este criticat pentru modul in care a gestionat pandemia, relateaza AFP.

Iesit acum o saptamana din spital, "prim-ministrul se reface bine, are o stare de spirit buna", a declarat duminica Michael Gove pe canalul de televiziune Sky News.

Liderul conservator de 55 de ani "a avut ocazia sa discute cu Dominic Raab", ministrul de Externe care l-a inlocuit in perioada de convalescenta. Cel din urma a transmis "instructiunile prim-ministrului restului guvernului", in cadrul unei conferinte telefonice de sambata dimineata, a precizat Gove.

Regatul Unit este una dintre tarile europene cele mai afectate de COVID-19. Numarul persoanelor contaminate cu noul coronavirus care au murit in spitale a ajuns la 15.464, potrivit ultimului bilant comunicat de guvern sambata. Aceste bilanturi cotidiene sunt insa criticate pentru ca nu ii includ decat pe mortii din spitale testati pozitiv, excluzand persoanele care si-au pierdut viata in centre de ingrijire sau la domiciliu.

Organismele care reprezinta azilele de batrani evoca intre 4.000 si 7.500 de decese in aceste centre.

Guvernul britanic a decis joi sa prelungeasca cu cel putin trei saptamani izolarea instituita pe 23 martie si nu intentioneaza deocamdata sa relaxeze masurile.

"Numarul de decese ramane foarte ingrijorator", a explicat Michael Gove. "Ratele de infectare si de mortalitate s-au aplanat, dar nu suntem deloc siguri ca suntem deja pe o traiectorie descendenta", conditie pentru ca guvernul sa relaxeze masurile de izolare.

De la inceputul pandemiei, guvernul este acuzat ca a reactionat cu intarziere, iar Sunday Times a acuzat duminica guvernul ca a ignorat semnalele de alarma ale oamenilor de stiinta si apelurile la aprovizionare cu combinezoane medicale si pe Boris Johnson ca a lipsit la mai multe reuniuni de criza consacrate virusului.

Intr-un articol publicat in Mail on Sunday, liderul Partidului Laburist, principalul partid de opozitie, Keir Starmer, a apreciat ca guvernul a fost "prea lent" in decretarea izolarii, cresterea numarului de teste si furnizarea de echipamente adecvate personalului de ingrijire.

"Nimeni nu poate spune ca prim-ministrul nu a fost trup si suflet in lupta impotriva virusului", l-a aparat Michael Gove duminica, dand asigurari ca guvernul si-a intensificat eforturile de aprovizionare cu combinezoane medicale.

