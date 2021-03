Crima care a socat Marea Britanie. O tanara a fost rapita si ucisa. Suspectul este un politist din Londra

Cazul a suscitat o vie emotie in Regatul Unit, insa seara, comemorarea in memoria victimei a fost oprita de politie pentru ca oamenii nu repsetau distantarea. Englezii au decis sa aprinda lumanari de acasa, intr-un urias ceremonial virtual, scrie BBC Sute de persoane s-au adunat la Clapham Common, Londra , aproape de casa in care locuia Sarah Everard, tanara ucisa, dar priveghiul a fost oprit de politie, care a transmis ca "oamenii sunt ingramaditi unul in celalalt, incalcand reglementarile antiepidemice, potrivit libertatea.ro. Au existat confruntari intre ofiteri si cei prezenti, potrvit imaginilor difuzate de agentiile de presa. "Rusine sa va fie!" s-a strigat din multime, dupa ce mai multe persoane au fost urcate intr-o duba a politiei.Sarah Everard, in varsta de 33 de ani, a fost surprinsa ultima data de o camera de supraveghere. Cateva zile mai tarziu, trupul ei a fost gasit la marginea unei paduri din Kent, la 78 de kilometri de locul in care femeia a fost vazuta ultima oara. Principalul suspect este un ofiter, responsabil de paza ambasadelor.Moartea lui Sarah Everard a atras si atentia oficialilor din tara. Premierul Boris Johnson a spus intr-un mesaj pe Twitter ca se va gandi "la familia si prietenii lui Sarah", cand va aprinde o lumanare in memoria ei.Intre timp, o pagina de strangere de fonduri creata pentru Sarah Everard a adunat donatii de circa 350.000 de euro.