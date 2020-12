Cat de incert este gradul de infectiozitate de 70% stabilit pentru noua tulpina de coronavirus: "Modelarea matematica nu-ti poate preciza cu exactitate cresterea"

Tulpina nu ar avea simptome diferite

"Este o declaratie care se bazeaza pe o declaratie a celor de la Imperial College din Londra, care au spus acest lucru, dar e bazat pe o modelare matematica. Modelarea matematica iti arata o tendinta crescatoare dar nu iti poate preciza, cu exactitate, cat reprezinta aceasta crestere", a declarat pentru ziare.com conferentiarul Emilian Popovici, vicepresedintele Societatii Romane de Epidemiologie.Noua tulpina de coronavirus, care a facut ca toate statele europene sa ia masuri de suspendare a zborurilor inspre si dinspre Marea Britanie, nu ar avea simptome diferite fata de variantele de COVID-19 existente in marea parte a lumii, spune si doctorul Raed Arafat , seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU)."Asta e motivul pentru care preventiv s-au luat mai multe restrictii in celelalte tari, in asteptarea unei analize mai clare. Franta a luat decizia de a inchide transporturile aviaticesi feroviare pana ce, in 48 de ore, sa se ajunga la o analiza mai ampla. Noi am luat decizia pe 14 zile, sunt tari care au luat pe 10 zile", a punctat oficialul.Acesta spune ca daca se va dovedi ca nu este nevoie de mentinerea masurii de a inchide zborurile spre si dinspre Marea Britanie, se va renunta la aceasta masura incepand cu 2021.CITESTE SI: