Johnson: Marea Britanie va redeschide in iunie mii de magazine stradale si centre comerciale

Premierul a declarat intr-o conferinta de presa ca incepand de pe 1 iunie vor fi redeschise pietele in aer liber si showroomurile auto, de indata ce vor indeplini recomandarile de securitate pentru COVID-19. Toate celelalte magazine neesentiale isi vor putea relua activitatea de pe 15 iunie.Johnson vrea ca economia sa fie redeschisa cat mai repede, dar in acelasi timp este ingrijorat sa nu aiba loc un al doilea val de infectari, daca masurile de distantare sunt eliminare prea curand."Astazi doresc sa informez sectorul de retail de intentiile noastre de a redeschide magazinele, pentru a se putea pregati. Sunt pasi prudenti dar deliberati pentru reconstructia tarii", a afirmat Johnson.Guvernul a anuntat ca magazinele care comercializeaza haine, incaltaminte, jucarii, mobila, carti si electronice, plus croitoriile, casele de licitatii, studiourile foto si pietele in spatii inchise vor putea fi redeschise de la 15 iunie, astfel ca vor avea trei saptamani la dispozitie pentru a se pregati.Afacerile vor putea fi redeschise la data respectiva doar daca vor trece de o evaluare a riscurilor, prin consultare cu reprezentantii sindicatelor si cu angajatii, si daca vor avea incredere ca pot gestiona riscurile.