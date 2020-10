Marea Britanie intra in lockdown pentru urmatoarele patru saptamani

"Este posibil ca numarul deceselor sa fie dublu acum fata de cel inregistrat in primul val"

Spre deosebire de prima carantina institutiile de invatamant vor ramane deschise.Marea Britanie a depasit un milion de cazuri de nou coronavirus, cu 1.011.660 de cazuri depistate, a anuntat guvernul, sambata, cu putin timp inainte de o conferinta de presa a premierului Boris Johnson pentru a dezvalui strategia sa de combatere a bolii.In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 21.915 cazuri noi. Cea mai indoliata tara din Europa, Marea Britanie a inregistrat un total de 46.555 de decese, dintre care 326 in ultimele 24 de ore, transmite AFP.Dupa Franta si Spania, care au inregistrat mai mult de 1,37 de milioane, respectiv 1,18 milioane de cazuri, Marea Britanie este a treia tara europeana care a depasit pragul de 1 milion.Potrivit celor mai recente informatii, capacitatea de testare este de 480.961 din care 347.626 teste sunt procesate zilnic.Boris Johnson a anuntat sambata seara noi masuri, intr-o conferinta sustinuta cu 2 ore si 50 de minute intarziere.Chris Whitty, seful serviciului sanitar englez, a prezentat cele mai recente date si a precizat ca lucrurile se inrautatesc in intreaga tara si ca raspandirea SARS-CoV-2 este "extrem de rapida"."Daca nu facem nimic, rezultatul inevitabil va fi ca cifrele vor creste si, in final, vor depasi varful pe care l-am avut in primavara acestui an. Avem acum cateva spitale cu mai multi pacienti diagnosticati decat am avut in primavara", a explicat el.Este posibil ca numarul deceselor sa fie dublu acum fata de cel inregistrat in primul val, a subliniat Patrick Vallance, consilier pe probleme stiintifice."Incepand cu 8 decembrie, numarul deceselor va fi similar cu cel din primul val, daca nu va fi facut nimic", a mai declarat el.Johnson a afirmat: "Niciun prim-ministru responsabil nu poate ignora mesajul transmis de aceste cifre. Nimeni nu vrea sa ia aceste masuri nicaieri, dar daca nu vom lua atitudine vom vedea mai multe decese decat in aprilie"."Vreau sa multumesc milioanelor de oameni care au respectat aceste masuri atata timp. Trebuie sa fim umili in fata naturii. Virusul se raspandeste mai repede decat in cel mai rau scenariu al nostru", a completat el si i-a sfatuit pe oameni sa incerce pe cat posibil sa isi limiteze viata sociala.El a adaugat: "Prioritatea noastra este sa pastram scolile deschise. Scolile sunt cel mai bun loc in care trebuie sa fie copiii"."Acum este momentul sa luam atitudine pentru ca nu exista alternativa", a mai spus el, precizand ca englezii "trebuie sa stea acasa" incepand de joi.Johnson a dat exemplu tari ca Franta si Belgia care au luat aceleasi masuri. "Nu suntem singuri in asta".Mobilitatea englezilor va fi restrictionata incepand de joi, iar localurile si magazinele neesentiale vor fi inchise pana pe 2 decembrie. Va fi permis serviciul de livrare la domiciliu.Restrictiile vor fi similare celor introduse in luna martie, insa scolile si universitatile vor ramane deschise.Oamenii vor putea face sport in spatii deschise, vor putea merge la serviciu daca nu pot lucra de acasa si este posibil sa fie introduse noi restrictii privind calatoriile internationale.Membrii parlamentului vor vota noile masuri pana joi, iar dupa perioada de 4 saptamani se va reveni la sistemul actual.Johnson a rezistat pana acum presiunii de a introduce noi restrictii la nivel national, spunand ca ar fi "dezastruos" pentru bugetul Regatului, optand pentru un sistem cu trei niveluri pentru diverse zone din Anglia.Inainte de conferinta de presa de sambata seara, sindicate din invatamant au cerut ca institutiile de educatie sa fie inchise si trecerea cursurilor in online.Adam Marshall, directorul general al Camerei de Comert Britanice, a descris noile restrictii drept "o lovitura devastatoare" data comunitatilor de afaceri.La nivel mondial, de la descoperirea noului coronavirus, la finalul anului trecut in Wuhan ( China ), au fost inregistrate peste 45,7 milioane de contaminari si mai mult de 1,19 milioane de decese asociate, potrivit datelor universitatii americane Johns Hopkins. Din total, SUA, India si Brazilia au impreuna 22,6 milioane de cazuri.