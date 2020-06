Masina in care se afla Boris Johnson, implicata intr-un accident rutier minor la Parlament. Un manifestant a fugit prin fata autoturismului

Ziare.

In imagini postate pe retele de socializare este surprins un barbat care fuge catre automobilul argintiu, marca Jaguar, in timp ce vehiculul iese pe poarta Parlamentului, escortat de un politist pe motocicleta si un automobil marca Range Rover de sustinere.Jaguarul in care se afla Johnson a franat brusc si a fost lovit din spate de Range Rover, care i-a turtit portbagajul. Coloana oficiala s-a oprit putin, dupa care a pornit din nou. Downing Street a confirmat ca Johnson se afla in Jaguar si a anuntat ca nu s-a raportat vreo ranire.Manifestantul a fost trantit la pamant in acest incident, potrivit unor imagini, care surprind de asemenea arestarea acestuia de catre politie. Mai multe grupuri reduse de manifestanti protestau miercuri in fata sediului Parlamentului, inclusiv manifestanti impotriva Brexitului si in favoarea kurzilor.Johnson se intorcea la biroul sau, la numarul 10 pe Downing Street, in urma unei sesiuni de interpelari in Parlament.