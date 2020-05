Premierul britanic scapa de o ancheta penala privind un presupus conflict de interese

Ziare.

Acest caz, care a fost dezvaluit toamna trecuta, a aratat legaturile stranse dintre liderul conservator britanic si Jennifer Arcuri, fost manechin, devenita ulterior om de afaceri in domeniul tehnologiilor avansate. Arcuri a beneficiat de finantari publice in perioada in care Boris Johnson a fost primar al Londrei (2008 - 2016) si un acces privilegiat la misiuni oficiale in strainatate, potrivit Reuters si AFP.Boris Johnson a dezmintit ca ar fi comis vreo ilegalitate si a refuzat sa confirme ca a avut o legatura cu Jennifer Arcuri.IOPC a fost sesizat pentru a evalua daca in acest dosar se impune lansarea unei anchete penale contra fostului primar al Londrei.Dupa examinarea a "900 de documente" si mesaje pe e-mail trimise timp de opt ani in legatura cu aceste suspiciuni, IOPC a estimat ca nu trebuie deschisa o ancheta penala."Nu am gasit nicio dovada care sa indice ca domnul Johnson ar fi influentat virarea de fonduri de sponsorizare catre domnisoara Arcuri sau ca ar fi influentat sau jucat un rol activ pentru a asigura participarea sa la misiuni comerciale", a declarat intr-un comunicat directorul general al IOPC, Michael Lockwood. In schimb, IOPC a estimat ca exista elemente care sugereaza ca oficialitati care au luat decizii privind fondurile respective "credeau ca exista o legatura apropiata intre domnul Johnson si domnisoara Arcuri, ceea ce le-a putut influenta hotararile".Purtatorul de cuvant al premierului britanic a salutat anuntul IOPC. "Salutam faptul ca aceasta plangere motivata politic a fost respinsa. Astfel de afirmatii suparatoare legate de un comportament inacceptabil in exercitarea functiei au fost neadevarate si nefondate", a spus oficialul.Acesta a adaugat ca o analiza facuta de Agentia guvernamentala de audit intern arata ca pretentiile sustinute de Partidul Laburist au fost false. "Consideram ca aceasta chestiune a fost o pierdere de timp pentru politie", a mentionat purtatorul de cuvant citat.