Boris Johnson: "Sunt sanse mari ca regula distantarii fizice sa nu mai existe in Anglia din 21 iunie"

Johnson a spus ca sunt sanse mari ca din 21 iunie sa nu mai fie nevoie de regula distantarii fizice in Anglia, relateaza BBC.In timpul vizitei sale de campanie la Hartlepool, prim-ministrul a spus ca, "asa cum stau lucrurile si modul in care merg lucrurile" cu vaccinul, distantarea fizica s-ar putea incheia."Apar rezultate bune in ceea ce priveste situatia epidemiologica. Cred ca din 21 iunie am putea renunta la regula distantarii fizice. Trebuie sa vedem cum evolueaza boala, dar eu acum asa cred", a declarat premierul.