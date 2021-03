Acuzatii grave la adresa Londrei: Marea Britanie demonstreaza "un nationalism pervers" incercand sa ajunga la un acord comercial cu SUA inaintea UE

"Aceasta idee ca Marea Britanie poate ajunge prima acoloi este o gandire ingusta, sincer. Este un nationalism pervers cand Marea Britanie si UE ar trebui sa lucreze impreuna ca parteneri ", a spus el intr-un interviu pentru ziarul The Times.Coveney a sustinut ca Marea Britanie colaboreaza cu UE si Canada pentru a ajunge la un acord comercial comun cu Statele Unite, desi UE nu are in prezent planuri pentru un acord comercial major cu SUA. De asemenea, el s-a intrebat ce incredere se poate avea in Marea Britanie, in urma planurilor sale de a amana unilateral impunerea controalelor prevazute in acordul pentru Brexit asupra unor produse alimentare care calatoresc din Anglia, Scotia sau Tara Galilor in Irlanda de Nord."A consolidat o multime de indoieli la Bruxelles cu privire la faptul daca acesta este sau nu un guvern britanic pe care ne putem baza pentru a fi un partener de incredere atunci cand vine vorba de implementarea a ceea ce a fost deja convenit", a spus el.Primul ministru Boris Johnson considera ca abilitatea de a incheia acorduri comerciale este unul dintre principalele beneficii ale Brexitului si considera ca un acord cu Statele Unite este un mare premiu potential.Relatiile dintre Londra si Dublin s-au deteriorat de cand Marea Britanie a votat in 2016 parasirea Uniunii Europene. Aranjamentele comerciale din provincia britanica Irlanda de Nord s-au dovedit a fi un punct de aderenta deosebit.Intr-un interviu separat cu ziarul News Letter al Irlandei de Nord, secretarul britanic al Irlandei de Nord, Brandon Lewis, a indicat ca "perioadele de gratie" pentru controalele alimentelor ar trebui prelungite la nesfarsit pana la incheierea unui nou acord pe termen lung."Pozitia mea si pozitia guvernului in ceea ce priveste perioada de gratie pe care o avem in acest moment pentru carnea refrigerata nu este ca la sfarsitul perioadei de gratie sa existe o limita stricta; utilizam perioada de gratie pentru a obtine o solutie permanenta pentru a ne asigura ca aceste produse pot continua sa fie livrate ", a spus Lewis.