Guvernul de la Londra confima ridicarea restrictiilor anti-COVID in 19 iulie

Johnson a mentionat ca data "terminus" va insemna "revenirea pe cat posibil la viata de dinainte de COVID". In prima sa declaratie in Camera Comunelor dupa ce l-a inlocuit pe Matt Hancock, Sajid Javid a declarat ca nu exista motive pentru amanarea acestei date.El a precizat ca sarcina sa "va fi aceea de a ajuta la revenirea la viata culturala si economica". Ziua ridicarii restrictiilor in Anglia fusese initial stabilita pentru 21 iunie, iar o propunere de ridicare a acestor restrictii pe 5 iulie a fost respinsa de ministrii britanici.