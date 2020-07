Boris Johnson: Anexarea unei parti a Cisiordaniei, o "incalcare a dreptului international", "contrara" intereselor Israelului

Guvernul israelian urmeaza sa se propnunte incepand de miercuri asupra punerii in aplicare a planului de pace in conflictul israeliano-palestinian al presedintelui american Donald Trump , care prevede, intre altele, anexarea de catre Israel a coloniilor evreiesti din Valea Iordanului, in Cisiordania ocupata."Sunt un aparator pasionat al Israelului", dar "sper profund ca anexarea sa nu meraga inainte", scrie Johnson intr-un editorial, in ebraica, publicat miercuri pe prima pagina a cotidianului israelian Yediot Aharonot, cel mai citit in tara."Ca vechi prieten, admirator si sustinator al Israelului, ma tem ca aceste propuneri (de anexare) nu vor reusi sa securizeze frontierele israelului si ca vor fi, astfel, contrare intereselor pe termen lung ale israelului", adauga premierul britanic, considerat un apropiat al premierului israelian Benjamin Netanyahu, pe care l-a catalogat anul trecut drept "prieten"."Anexarea pune in pericol drumul facut de israel de a se apropia de lumea araba si musulmana (...), iar inamicii Israelului vor profita de situatie si o vor folosi impotriva celor care spera la progrese in Orientul Mijlociu", apreciaza Johnson, care denunta o anexare drept o "incalcare a dreptului international".Un diplomat din Emiratele Arabe Unite (EAU) a publicat, la mijlocul lui iunie, un editorial in acelasi ziar israelian, in care denunta planurile de anexare si avertiza ca acestea pun "cu siguranta capat aspiratiilor israeliene la relatii mai bune cu lumea araba si EAU"."Vreau o solutie dreapta pentru israelieni si palestinieni, iar singurul mijloc este ca cele doua parti sa revina la masa negocierilor. Anexarea nu poate decat sa ne indeparteze de acest obiectiv", conchide Johnson, alaturandu-se astfel pozitiei multor lideri europeni in acest subiect sensibil.