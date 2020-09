Boris Johnson cere o ancheta care sa releve cum a aparut noul coronavirus: "Nu e vorba despre a arata cu degetul un anumit stat, ci despre a sti"

Intr-un moment in care lumea se apropie de un milion de victime ale COVID-19, 'exista un imperativ moral pentru omenire sa fie onesta' si sa inteleaga 'cum pandemia a inceput si s-a putut propaga', a declarat Johnson intr-un mesaj inregistrat catre Adunarea Generala a ONU, desfasurata in format virtual.Nu este vorba despre a arata cu degetul un anumit stat sau guvern, 'ci despre a sti' pentru a preveni pandemii in viitor, a spus Boris Johnson, care a trecut el insusi printr-o experienta dura cu COVID-19.In discursul sau, Johnson a subliniat rolul Organizatiei Mondiale a Sanatatii, care desfasoara o astfel de ancheta , si a anuntat o majorare cu 30% a contributiei Marii Britanii la OMS pe viitorii patru ani, in suma de 340 milioane de lire.'Daca nu ne unim pentru a ne indrepta puterea de foc impotriva inamicului nostru comun, toata lumea va pierde', a subliniat Johnson, afirmand ca va folosi presedintia britanica a G7 de anul viitor pentru 'a aduna lumea dupa COVID'.El propune un plan, dezvoltat in principal cu Fundatia Bill si Melinda Gates, ce cuprinde, intre altele, crearea unei retele de centre de cercetare dedicate zoonozelor, pentru 'identificarea patogenilor periculosi inainte ca acestia sa treaca de la animal la om', cum s-a intamplat cu noul coronavirus.Planul propune dezvoltarea capacitatii de productie de tratamente si vaccinuri, conceperea unui sistem de alerta timpurie la nivel mondial pentru 'prognozarea pandemiilor aproape cum prognozam vremea', armonizarea protocoalelor sanitare pentru orice viitoare urgenta sanitara mondiala, sau reducerea barierelor comerciale care stanjenesc riposta fata de noul coronavirus.Boris Johnson a mai anuntat o investitie de 571 milioane de lire (624 milioane de dolari) in COVAX, mecanismul international pentru distributia echitabila la nivel global a 2 miliarde de doze de vaccinuri in 2021.Premierul britanic a mai subliniat importanta de a nu fi sacrificata securitatea in favoarea vitezei in dezvoltarea unui vaccin, cu riscul de a li se da apa la moara antivaccinistilor, pe care el i-a calificat drept 'obsedati periculosi'.