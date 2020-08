Boris Johnson critica migratia infloritoare peste Canalul Manecii: "Este stupid si periculos si criminal"

'Fara indoiala ca ar fi util daca am putea colabora cu prietenii nostri francezi pentru a-i opri (pe migranti - n. red.) sa traverseze Canalul', a spus Johnson in timpul unei vizite in suburbia londoneza Upminster. El a sustinut ca trebuie revizuit si cadrul legal pentru migranti, deoarece este 'foarte, foarte greu' sa fie trimisi inapoi dupa ce sosesc, chiar in conditii evident ilegale.Joia trecuta s-a inregistrat un nou record: cel putin 235 de migranti au ajuns in Regatul Unit cu 17 ambarcatiuni mici, conform agentiei PA. In weekend au avut loc si alte traversari ilegale ale Canalului Manecii. Anul acesta au trecut din Franta in Regatul Unit peste 4000 de migranti.Unii membri ai guvernului de la Londra au sugerat desfasurarea marinei militare pentru oprirea fluxului migratoriu. De cealalta parte a Canalului, in portul Calais, deputatul francez Pierre-Henri Dumont a pus la indoiala aceasta posibilitate si a declarat pentru BBC ca autoritatile din Franta incearca deja prin toate mijloacele sa ii intercepteze pe migranti inainte de traversare.Sefa Home Office (ministerul de interne britanic), Priti Patel, a facut luni o vizita la Dover, pentru a evalua situatia, iar aviatia militara a Regatului Unit a desfasurat un avion pentru supravegherea Canalului Manecii. Marti, ministrul pentru imigratie, Chris Philp, urmeaza sa faca marti o vizita in Franta pentru a discuta acelasi subiect.