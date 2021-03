Premierul britanic Boris Johnson da asigurari ca Londra nu blocheaza exporturile de vaccinuri sau componente de vaccinuri

"Putem fi mandri de sprijinul pe care Regatul Unit l-a dat raspunsului international la COVID-19. De aceea, doresc sa corectez sugestia facuta de presedintele Consiliului European ca Regatul Unit a blocat exporturi de vaccinuri ", a spus Johnson, in cadrul unei interpelari parlamentare."Vreau sa fiu clar: nu am blocat exportul nici macar al unei singure doze de vaccin anti-COVID-19 sau al componentelor de vaccin. Aceasta pandemie ne-a pus pe toti de aceeasi parte in lupta pentru sanatate globala, ne opunem nationalismului vaccinurilor in toate formele sale", a explicat seful executivului britanic.Citeste si: Marea Britanie intentioneaza sa taie o parte din ajutoarele catre tarile afectate de conflicte. Masura a iscat controverse Referitor la campania de vaccinare anti-COVID-19, Charles Michel a declarat miercuri seara ca Uniunea Europeana nu se foloseste de vaccinuri pentru a face propaganda dupa modelul Rusiei si al Chinei si a aparat un sistem de control al exporturilor de vaccinuri produse in tarile UE, sistem invocat de Italia saptamana trecuta pentru a bloca un transport cu vaccinuri AstraZeneca catre Australia El a subliniat ca fara Europa nu ar fi fost posibile dezvoltarea si producerea mai multor vaccinuri in mai putin de un an, iar solidaritatea UE a ajutat tarile mai sarace sa obtina primele doze de vaccin anti-COVID-19.