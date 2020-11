Boris Johnson, in autoizolare dupa ce a intrat in contact cu o persoana infectata cu COVID-19. Premierul va conduce guvernul pe Zoom

Seful guvernului de la Londra, care a fost internat pentru infectie cu coronavirus in luna aprilie, nu are simptome si continua sa lucreze de la biroul sau din capitala, a spus un purtator de cuvant al lui Boris Johnson.Acesta a adaugat ca premierul este bine si nu are simptome de COVID-19.Potrivit BBC, Johnson a petrecut aproximativ 35 de minute cu deputatul conservator Lee Anderson, care a avut rezultat pozitiv la coronavirus, scrie EFE.Premierul britanic va conduce guvernul prin ZOOM din autoizolare, a declarat, luni, ministrul Sanatatii, Matt Hancock, potrivit Reuters."Se simte bine, este plin de energie", a spus Hancock pentru Sky News."Nu am nicio indoiala ca in aceasta saptamana va conduce lucrurile prin ZOOM", a adaugat el.