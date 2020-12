"Usa noastra este deschisa si vom continua sa discutam", a declarat Boris Johnson televiziunilor britanice in cadrul unei vizite la Bolton, in nordul Angliei."Trebuie sa spun ca situatia pare dificila, este de traversat o prapastie", s-a plans el."Noi am facut multe si speram ca prietenii nostri din UE (...) sa vina la masa (negocierilor - n.r.) cu ceva", a indemnat el, cu mai putin de doua saptamani inainte de iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, la 31 decembrie.