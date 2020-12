Premierul britanic Boris Johnson sustine ca acordul comercial este un nou punct de pornire pentru relatia cu UE

"Tocmai am vorbit cu presedintele Consiliului European Charles Michel. Am salutat importanta acordului UK/UE drept un nou punct de pornire pentru relatia noastra, intre parteneri egali", a postat Boris Johnson pe Twitter "Asteptam cu nerabdare ratificarea oficiala a acordului si sa lucram impreuna la prioritati comune, precum combaterea schimbarii climatice", a adaugat el.Reprezentantii statelor membre ale Uniunii Europene au dat luni unda verde aplicarii provizorii de la 1 ianuarie a acordului post- Brexit incheiat saptamana trecuta intre Bruxelles si Londra, in asteptarea aprobarii documentului de catre Parlamentul European la inceputul anului viitor."Ambasadorii (Celor 27) au aprobat in unanimitate aplicarea provizorie de la 1 ianuarie 2021 a acordului de comert si cooperare intre UE si Regatul Unit", a anuntat pe Twitter presedintia germana in exercitiu a Consiliului UE.Adoptarea oficiala de catre guvernele UE este asteptata sa aiba loc cel tarziu marti, ora locala 15:00 (14:00 GMT), a adaugat aceeasi sursa.Votul in parlamentul britanic urmeaza sa se desfasoare miercuri.CITESTE SI: