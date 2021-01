Marea Britanie mentine restrictiile anti-COVID. Boris Johnson: Este prematur sa afirmam ca vom putea ridica unele restrictii

Marea Britanie a raportat, miercuri, un nou record al deceselor zilnice, pentru a doua zi consecutiv, aceste atingand 1.820 de cazuri, cifra pe care numit-o "ingrozitoare". Numarul deceselor a scazut joi.Un studiu referitor la prevalenta, cunoscut ca REACT-1, sugereaza ca infectiile nu au scazut in primele zile ale carantinei, desi guvernul a afirmat ca impactul restrictiilor nationale introduse pe 5 ianuarie nu sunt reflectate inca in date."Cred ca este prematur sa afirmam ca vom putea ridica unele restrictii", a declarat Johnson."Ceea ce vedem in datele ONS, in studiul REACT, vedem cat este de contagioasa noua varianta care a venit inainte de Craciun. Nu este nicio indoiala ca se raspandeste foarte rapid".In cadrul celei de-a treia carantine la nivel national, barurile, restaurantele si scolile au fost in mare parte inchise, Johnson atribuind cresterea rapida a numarului de cazuri de la sfarsitul anului trecut unei variante mai contagioase a coronavirusului, detectata prima oara in Anglia.In timp ce numarul deceselor a crescut, numarul cazurilor noi a scazut de la un varf de 68.000 pe 8 ianuarie la 37.892 joi.Johnson doreste ca pana la jumatatea lunii februarie sa fie vaccinate grupele de persoane prioritate, cei mai vulnerabili si personalul medical din prima linie, inainte de a decide daca restrictiile pot fi relaxate.Miercuri, in Marea Britanie au fost vaccinate 363.508 de persoane, un nou record zilnic, care a adus numarul total la 4,97 de milioane. Regatul Unit a inregistrat joi , 21 ianuarie, 1.820 de morti din cauza covid-19, un nou "record" de la inceputul pandemiei.In acelasi timp, la inceputul saptamanii Marea Britanie si-a extins campania sa de vaccinare impotriva coronavirusului la persoanele in varsta peste 70 de ani. De la declansarea campaniei de vaccinare pe 8 decembrie, peste 4,8 milioane de persoane au primit prima doza de vaccin in Marea Britanie, prima tara occidentala care a inceput acest proces.CITESTE SI: