Guvernul britanic va ridica restrictiile anti-COVID la 19 iulie. Se redeschid cluburile de noapte si se va elimina masca de protectie

Johnson a confirmat ca guvernul intentioneaza sa puna capat masurilor restrictive la 19 iulie, decizia finala urmand sa fie luata saptamana viitoare. El a spus ca va elimina restrictiile privind contactul social, recomandarea de a lucra de a casa si dispozitia de a purta masca de protectie.Dupa ce a impus cele mai dure restrictii asupra vietii sociale din Marea Britanie de dupa razboi pentru a combate noul coronavirus, Johnson mizeaza acum pe programul de vaccinare, care a slabit legatura intre infectari si internari si poate impiedica situatia in care serviciile de sanatate ar fi coplesite de un nou val de imbolnaviri cu varianta Delta.Conform planului, cluburile de noapte se vor putea redeschide si nu vor exista limite privind capacitatea unitatilor din domeniul ospitalitatii. Regulile de distantare sociala vor fi de asemenea eliminate."Trebuie sa fim sinceri cu noi insine ca, daca nu putem redeschide viata sociala in urmatoarele cateva saptamani, cand vom fi ajutati de venirea verii si de vacanta scolara, atunci trebuie sa ne intrebam cand vom putea reveni la normal", a spus Johnson intr-o conferinta de presa.Johnson stabileste politica de sanatate pentru Anglia, dar nu si pentru Scotia , Tara Galilor sau Irlanda de Nord.Marea Britanie a avut al saptelea cel mai ridicat bilant al deceselor de COVID-19 din lume, iar Johnson a fost acuzat ca a actionat prea lent in implementarea fiecaruia dintre cele trei lockdown-uri din Anglia.Insa ritmul de vaccinare a fost bun in Marea Britanie, astfel ca, pana luni, 86% dintre adulti primisera o prima doza, iar 64% primisera ambele doze, conform datelor guvernamentale