Premierul britanic Boris Johnson anunta cele mai mari investitii din ultimii 30 de ani in aparare

Aceste cheltuieli reprezinta o crestere cu circa 10% a cheltuielilor alocate apararii din bugetul actual, de circa 40 de miliarde de lire sterline, aproape 45 de miliarde de euro.Anuntul intervine intr-un moment decisiv pentru Regatul Unit, deznodamantul negocierilor cu Uniunea Europeana (UE) pentru incheierea unui acord de liber-schimb urmand sa fie cunoscut in zilele urmatoare, in plina pandemie cu noul tip de coronavirus Seful guvernului conservator a anuntat in fata deputatilor - prin videoconferinta, in conditiile in care a intrat in izolare dupa ce a fost in contact cu un parlamentar testat pozitiv la COVID-19 - cheltuieli suplimentare de 24,1 miliarde de lire (27 miliarde de euro) in patru ani, in raport cu bugetul anului trecut (38 miliarde de lire, 42,5 miliarde de euro).Regatul Unit va investi astfel 190 de miliarde de lire (212 miliarde de euro) in aparare in urmatorii patru ani, adica 2,2% din PIB-ul sau, "mai mult ca orice alta tara europeana" si "mai mult ca orice alt aliat din cadrul NATO, exceptand SUA", a spus el.Drone, securitatea cibernetica, un nou centru consacrat inteligentei artificiale - seful guvernului britanic a enumerat tehnologiile de varf asupra carora lucreaza Regatul Unit si a subliniat ca proiectele ce vizeaza marina britanica vor permite "restabilirea pozitiei Regatului Unit de prima putere navala in Europa".El a confirmat de asemenea infiintarea unui nou comandament spatial pentru a trimite in spatiu "sateliti britanici" si "prima noastra racheta, din Scotia, in 2022".Toate aceste proiecte vor permite crearea pana la 10.000 de locuri de munca pe an, a subliniat Boris Johnson.Acest plan a fost laudat de unii observatori ca fiind un mesaj adresat viitorului guvern al presedintelui american ales Joe Biden Liderul opozitiei laburiste, Keir Starmer, a aprobat aceasta crestere a cheltuielilor, insa a denuntat absenta unei "strategii" si a "claritatii", in special privind finantarea lor.