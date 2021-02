Premierul britanic Boris Johnson, la o intalnire cu votantii: "Trebuie sa mai slabesc, trebuie sa dau jos tot"

"Am avut atatea ace in mine cand am fost in spital incat m-am obisnuit complet", si-a amintit Johnson.O persoana din public a remarcat ce bine s-a descurcat premierul in infruntarea cu COVID-19.Boris Johnson a fost spitalizat si a stat trei nopti la terapie intensiva, dupa ce s-a infectat cu noul coronavirus, primavara trecuta, mentioneaza Reuters."Trebuie sa mai slabesc - trebuie sa dau jos tot", a dezvaluit luni premierul britanic.Johnson a evocat de mai multe ori eforturile depuse pentru a slabi de la greutatea pe care o atinsese la un moment dat de 112 kilograme, iar in ultimele luni a fost fotografiat facand exercitii cu un antrenor personal in parcuri din Londra.Premierului ii place sa spuna despre el ca este in forma "precum cainele macelarului", expresie in engleza prin care vrea sa asigure ca este intr-o forma foarte buna.In vara anului trecut, premierul Marii Britanii, Boris Johnson, le-a prescris o cura de slabire compatriotilor sai , pentru a lupta mai bine impotriva efectelor crizei sanitare covid-19.Guvernul chiar a anuntat la acea vreme un mare plan detaliat in lupta impotriva obezitatii in Regatul Unit - prin care interzice publicitatea la junk-food, impune detalierea caloriilor in meniuri si impune prescrierea medicala a plimbatului cu bicicleta, intre altele.