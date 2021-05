Premierul britanic, Boris Johnson, s-a casatorit cu logodnica sa, in cadrul unei ceremonii secrete SURSE

O purtatoare de cuvant a biroului lui Johnson din Downing Street a refuzat sa comenteze pe marginea acestor informatii, transmite Rador Potrivit the Sun, oaspetii au fost invitati in ultimul moment la ceremonia din centrul Londrei si nici macar membri de rang inalt ai biroului lui Johnson nu au stiut de planurile de nunta.In prezent, in Anglia, nuntile sunt limitate la 30 de persoane, din cauza restrictiilor de pandemie. Johnson, in varsta de 56 de ani si Symonds, de 33 de ani, locuiesc impreuna in Downing Street de cand Johnson a devenit prim-ministru, in 2019.In 2020, au anuntat ca sunt logoditi si ca asteapta un copil. Fiul lor, Wilfred Lawrie Nicholas Johnson, s-a nascut in aprilie.