Premierul Boris Johnson catre nationalistii scotieni care vor un nou referendum de independenta: Este un eveniment o data intr-o generatie

Johnson le-a cerut joi nationalistilor scotieni sa inceteze discutiile fara sfarsit despre un nou referendum privind independenta, pentru ca acela desfasurat in anul 2014 a fost un eveniment o data intr-o generatie, relateaza Reuters. Nu cred ca lucrul potrivit acum este sa vorbim la nesfarsit despre un nou referendum, cand cred ca dorinta poporului acestei tari si a poporului scotian este mai ales sa combatem pandemia", a spus Johnson in timpul unei vizite in Scotia , vizita criticata de guvernul semi-autonom al acestei regiuni."Nu vad rostul de a ne pierde timpul cu dispute constitutionale fara sens, cand, la urma urmelor, am avut un referendum nu cu mult timp in urma. Cei care vorbesc fara incetare despre un nou referendum sunt exact cei ce spuneau cu cativa ani in urma, nu mai departe de 2014, ca acela a fost un eveniment o data intr-o generatie. Tind sa fiu de acord cu ce au spus ei atunci", a mai afirmat premierul britanic.La referendumul din 2014, o majoritate de 55% a scotienilor prezenti la urne au votat pentru ramanerea in cadrul Regatului Unit. Dar doi ani mai tarziu, la referendumul privind Brexitul, majoritatea scotienilor veniti la urne au votat impotriva iesirii din UE Premierul scotian, Nicola Sturgeon, lidera Partidului Nationalist Scotian (SNP) si care ar fi dorit ramanerea Scotiei in interiorul UE, insista asupra organizarii unui nou referendum privind independenta, invocand faptul ca scotienii au votat majoritar impotriva Brexitului. Insa un nou referendum nu poate fi organizat fara acordul guvernului de la Londra, pe care premierul Boris Johnson a sugerat ca nu-l va da.Citeste si: