Tulpina britanica a coronavirusului provoaca o mortalitate crescuta. Ce spune premierul Boris Johnson

"Am fost informati astazi ca, in plus fata de raspandirea mai rapida, se pare ca acum exista unele dovezi ca noua varianta (a coronavirusului) poate fi asociata unui grad mai ridicat al mortalitatii", a spus Johnson la un briefing de presa.In privinta vaccinurilor anti-COVID-19 deja dezvoltate, el a mentionat ca datele existente in prezent arata ca ambele vaccinuri aprobate deocamdata in Marea Britanie (AstraZeneca/Oxford si Pfizer/BioNtech) sunt eficace atat impotriva variantelor anterioare ale coronavirusului SARS-CoV-2, cat si a celor recent descoperite. Mutatia britanica a coronavirusului a devenit dominanta la Londra si intr-o parte a Angliei, provocand o crestere puternica a spitalizarilor si deceselor, iar sistemul sanitar britanic a fost coplesit de valul de internari, aceasta mutatie fiind in prezent semnalata si in afara Marii Britanii.Numarul zilnic al infectarilor in aceasta tara incepe sa scada sub efectul lockdown-ului, dar se mentine la valori ridicate, cu 40.201 de noi cazuri vineri, ramanand ridicat si numarul deceselor, care au fost 1.401 in ultimele 24 de ore.Guvernul de la Londra incearca sa stavileasca raspandirea virusului printr-o campanie rapida si masiva de vaccinare, pana in prezent fiind vaccinati circa 5.38 de milioane de britanici.