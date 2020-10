Turcia "condamna dur" atacul terorist de la Nisa, lasand la o parte tensiunile puternice intre Paris si Ankara

"Condamnam dur atacul desfasurat astazi in interiorul catedralei Notre-Dame din Nisa si transmitem condoleantele noastre rudelor victimelor acestui atac salbatic", se arata intr-un comunicat de presa transmis de Ministerul de Externe de la Ankara.Si premierul britanic, Boris Johnson , si-a exprimar solidaritatea intr-un tweet in limba franceza."Sunt socat sa aud stirile despre atacul barbaric din Nisa. Sufletul nostru este alaturi de victimele si familiile lor, iar Marea Britanie sta alaturi de Franta in lupta impotriva terorii si intolerantei", a transmis acesta.Un atacator inarmat cu un cutit a ucis joi trei persoane, inclusiv o femeie care a fost decapitata, la o biserica din Nisa, oras din sudul Frantei, a informat politia, intr-un incident descris de primarul orasului de la Marea Mediterana, Christian Estrosi, drept terorism , transmite Reuters.Estrosi a confirmat existenta a trei victime si a declarat ca suspectul tot repeta sintagma "Allah akbar". El a vorbit cu reporterii si a calificat atacul din Nisa drept "islamofascism".Edilul din Nisa a scris pe Twitter ca atacul cu cutitul a avut loc in interiorul sau in apropierea bisericii Notre-Dame de pe bulevardul Jean Medecin, principala artera comerciala din oras, si ca politia l-a retinut pe atacator care se afla in prezent internat intr-un spital.