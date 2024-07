Trump ”va fi puternic și decisiv” în sprijinirea Ucrainei, susține fostul premier Boris Johnson

Fostul premier Boris Johnson crede că Donald Trump „va fi puternic și decisiv” în sprijinul său pentru Ucraina și în „apărarea democrației”. Cei doi s-au văzut la convenția Partidului Republican din Milwaukee, unde Trump a fost numit candidat oficial al partidului la viitoarele alegeri prezidențiale din SUA.

„Am discutat despre Ucraina și nu am nicio îndoială că el va fi puternic și decisiv în sprijinirea acestei țări și în apărarea democrației”, a scris Boris Johnson pe rețeaua X. Mesajul său este însoțit și de o fotografie alături de Trump.

Guvernul lui Johnson a fost văzut în Ucraina ca fiind un aliat ferm în lupta sa existențială împotriva Rusiei, după ce Vladimir Putin și-a lansat invazia în februarie 2022.

Great to meet President Trump who is on top form after the shameful attempt on his life. We discussed Ukraine and I have no doubt that he will be strong and decisive in supporting that country and defending democracy. pic.twitter.com/OEVZPZsRE1