Cu ce replică celebră și-a încheiat Boris Johnson ultimul discurs ca premier în Parlamentul de la Londra VIDEO

Boris Johnson, a susținut miercuri, 20 iulie, ultimul său discurs ca premier în Parlamentul de la Londra.

Mesajul cu care și-a încheiat discursul e o replică celebră din filmul ”Terminator”: „Hasta la vista, baby”.

„Eu am ajutat, noi am ajutat, să trecem această țară printr-o pandemie și am pus umărul la salvarea unei alte țări de la barbarie. Și, sincer, asta este suficient pentru a merge mai departe. Misiune în mare parte îndeplinită. (...)

Vreau să le mulțumesc tuturor celor de aici. Hasta la vista, baby”, și-a încheiat premierul britanic ultimul discurs în Parlament, notează digi24.

Boris Johnson și-a dat demisia pe 7 iulie, constrâns să renunţe la post după un val de plecări din guvern provocat de o succesiune de scandaluri.

Boris Johnson gave his farewell speech in the House of Commons, ending with a quote from "The Terminator". pic.twitter.com/jxRDBbknYx