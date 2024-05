Toti cei cinci suspecti in asasinatul lui Nemtov, inculpati pentru omor la comanda

Toti cei cinci barbati retinuti dupa uciderea politicianului rus de opozitie Boris Nemtov au fost inculpati pentru implicare intr-un omor la comanda, a anuntat un tribunal moscovit marti.

Tribunalul din Moscova a aratat, intr-un comunicat, ca acuzatii, toti provenind din regiunea Caucazul de Nord, au fost inculpati pentru crima motivata de castig financiar, scrie AFP.

Cinci barbati, printre care si principalul suspect, Zaur Dadaiev, fost ofiter cecen de politie, au fost retinuti la o saptamana dupa uciderea lui Nemtov.

Dadaiev a marturisit mai intai crima, insa ulterior si-a retras confesiunea, iar activistii pentru drepturile omului spun ca i-a fost smulsa sub tortura.

Aliatii lui Nemtov au respins ipoteza autoritatilor ruse, potrivit careia moartea politicianului are legatura cu faptul ca acesta a sustinut publicarea caricaturilor cu Mahomed in revista satirica franceza Charlie Hebso, pentru ca toti suspectii sunt musulmani.

Opozitia din Rusia a acuzat Kremlinul ca s-ar afla in spatele asasinatului.

Luni, o publicatie rusa a scris ca investigatorii au identificat persoana care a pus la dispozitie arma si masina suspectilor, promitandu-le 80.000 de euro fiecaruia pentru asasinat.

Boris Nemtov, in varsta de 55 de ani, unul dintre cei mai vehementi critici ai presedintelui rus Vladimir Putin, a fost impuscat mortal pe 27 februarie, in timp ce se plimba pe un pod din apropierea Kremlinului cu prietena sa, fotomodelul ucrainean Anna Duritkaia, in varsta de 23 de ani.

Cinci ceceni - Ramzan Bahaiev, Tamerlan Eskerhanov, Sagit Gubasev, Anzor Gubasev si Zaur Dadaiev - au fost retinuti de autoritatile ruse sub suspiciunea de implicare in asasinarea lui Boris Nemtov. Dadaiev si-a recunoscut initial implicarea in aceasta crima, dupa care si-a retras marturia, afirmand ca a fost facuta sub amenintare.

