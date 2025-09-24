Încă o intruziune a Rusiei în spațiul NATO: Un avion de luptă al Moscovei a survolat o fregată germană în Marea Baltică

Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 20:31
Boris Pistorius, ministrul german al Apărării - Foto: Facebook/Die Bundeswehr in Berlin

O navă militară a Germaniei, fregata Hamburg, a fost survolată de un avion de luptă al Rusiei, în Marea Baltică, a anunțat ministrul german al Apărării, Boris Pistorius.

Ministrul german s-a referit la acest incident cu prilejul unei dezbateri în Bundestag (camera inferioară a Parlamentului de la Berlin), în ziua de 24 septembrie 2025, relatează site-ul Liga.net.

În cadrul unei discuții asupra bugetului pe anul 2026, ministrul Pistorius a subliniat că, recent, „dronă și avioane de luptă ale Rusiei au pătruns adânc în spațiul aerian polonez și eston și au survolat o fregată germană în Marea Baltică”.

„Putin vrea să provoace statele membre NATO și să identifice, să expună și să exploateze presupuse puncte slabe ale alianței NATO”, a susținut ministrul german al Apărării.

El a insistat că țările NATO trebuie să dea Rusiei un răspuns ferm și unit, dar să dea, totuși, dovadă de reținere.

Ministrul nu a oferit detalii despre nava germană care a avut incidentul cu avionul rusesc. Dar potrivit presei germane, este vorba de fregata "Hamburg". În momentul în care a fost survolată de avionul rusesc, fregata participa la un exercițiu NATO denumit Neptune Strike. Avionul rusesc ar fi avut chiar două zboruri pe deasupra navei germane, la finalul săptămânii trecute.

Exercițiul NATO Neptune Strike se desfășoară în Marea Baltică în perioada 22 - 26 septembrie 2025.

