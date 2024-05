Antrenorul Borussiei Dortmund jubilează după calificarea echipei în finala Ligii Campionilor: "Cred în marea schemă a lucrurilor"

Antrenorul echipei Borussia Dortmund, Edin Terzic, a declarat după calificarea în finala Ligii Campionilor că este extrem de bucuros şi mândru de această performanţă reuşită de formaţia germană după o înfruntare cu PSG în semifinale.

"Este aproape ireal. Cred că, în marea schemă a lucrurilor, am meritat să ajungem în finală. Am venit aici pentru a ne confrunta cu o echipă care are atât de multe calităţi. Ne-am calificat datorită muncii în echipă, dar şi cu un pic de noroc. Sunt foarte mândru de echipa mea, de staff-ul meu şi de întregul club"., a spus Terzic.

El a menţionat că a crezut în calificare. „După optimile cu Eindhoven, ne-am spus că drumul spre Wembley este destul de scurt. Se vede în bucuria noastră, dar ne va lua puţin timp să realizăm acest lucru. Sezonul trecut, am sperat să trăim astfel de momente (Dortmund a pierdut titlul de campioană a Germaniei pe teren propriu în ultima etapă) pe propriul stadion. Fanii noştri au fost acolo pentru a ne susţine după meci. Am făcut totul împreună! Este recunoştinţă pură, este bucurie pură şi o mândrie extremă”.

Formaţia Borussia Dortmund s-a calificat în finala Ligii Campionilor, după ce a învins, marţi, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Paris Saint-Germain, în manşa retur a semifinalelor competiţiei. Borussia s-a impus şi în tur, tot cu scorul de 1-0.

